مواطن ليبي يسلم متحف طلميثة قطعًا أثرية

طلميثة-العنوان

قام متحف آثار طلميثة يوم الاثنين الماضي، باستلام أربع قطع أثرية فخارية كان قد وجدها مواطن ليبي يدعى جمعة إبراهيم بكار شرقي مدينة طلميثة بالقرب من شاطئ البحر، كما سلم المواطن أداتي نقش مصنوعة من الحديد عثر عليها من منطقة بطة بجانب سيرة أثرية.

وبحسب المكتب الإعلامي لمصلحة الآثار بالمؤقتة أوضح مدير متحف طلميثة أشرف الورفلي أن القطع الأثرية المستلمة سيتم تحديد العصور التي تعود لها من خلال دراستها من قبل الباحثين الأثريين.

وأكد الورفلي بأن مثل هذه الخطوة التي قام بها المواطن تعد تشجيعًا لدور المواطنين في المحافظة على مورثنا الثقافي وعرضها في أحد المتاحف الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية