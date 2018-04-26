أطفال تاورغاء يحصلون على يوم “للاحتفال”!

التأمت في العاصمة التونسية ندوة واحتفالية توعوية لإقرار وتفعيل اليوم العالمي لأطفال تاورغاء لتحفيز المجتمع الدولي لإيجاد حل لقضية عودة أهالي تاورغاء.

وأقرت الندوة يوم الخامس والعشرين من شهر أبريل من كل عام كيوم للطفل التاورغي. وكانت الندوة قد التأمت في تونس العاصمة بتنظيم من وكالة المدن المتحدة وبالتعاون مع بلدية تاورغاء، وبحضور شخصيات ليبية وتونسية وعربية.

ويهدف اليوم العالمي لأطفال تاروغاء إلى حشد الدعم الدولي لقضية تاورغاء، وحث المجتمع الدولي على المساعدة في حل قضية أطفال تاورغاء وإنهاء المأساة بكل ملامحها القاسية بتحقيق العودة .

وطالبت الأمينة العامة لوكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي، آية السيف، دول العالم بالتضامن لدعم أطفال تاورغاء، خلال اليوم العالمي الذي تنظمه الوكالة.

وارتدى الأطفال قمصاناً تحمل هذا الشعار التضامني، كما نشر المكتب الإعلامي لبلدية تاورغاء صورا لأطفال متضامنين مع أطفال تاورغاء في أكثر من بلد منها مثالاً لا حصراً سلطنة عمان، لبنان، بوركينا فاسو، تشاد والنيجر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية