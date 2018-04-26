عودة القائد العام تخرس شائعات إعلام الإخوان ومناصريه

بنغازي-العنوان

أخرست عودة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر إلى وسط مراسم استقبال رسمية وشعبية الدعاية المغرضة التي بثتها الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان حول تدهور صحته بهدف بث الفرقة والشقاق بين الليبيين.

ولقي القائد العام، الذي بدا في أتم صحة، استقبالا مهيبا من القيادات السياسية والعسكرية والشعبية لدى وصوله إلى مطار بنينا ببنغازي.

ووجه القائد العام كلمة إلى مستقبليه والشعب الليبي تعهد خلالها بمواصلة تحمل مسئولية تحقيق طموحات الشعب الليبي.

ورحب القائد العام بمستقبليه معربا عن سعادته بعودته إلى ليبيا في هذه الفترة العصيبة، مؤكدا اعتزازه بالتضحيات التي قدمها أبناء المؤسسة العسكرية والقوات المساندة لها من تضحيات خلال الحرب على الإرهاب.

وقال” نعتبر شهدائنا دائما فوق رؤوسنا ولن نقف أبدا إلى أن نحقق ما استشهد لأجله أولئك الرجال في ميدان القتال”.

وأضاف “أن ليبيا ستكون خالية من أي شيء يعكر صفو حياة الليبيين”، مؤكدا قدرة القوات المسلحة على القيام بمهامها وأداء مسؤولياتها.

وأكد القائد العام، أن الجيش لن يهتز أو يخترق حتى في المحن وهو ثابت كثبات الجبل الأخضر في ليبيا.وقال “نحن قطعنا على عاتقنا أن نحقق طموحات الشعب”.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية