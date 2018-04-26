عقيلة صالح يهنئ الشعب الليبي بسلامة وصول المشير خليفة حفتر

المتوسط:

قدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، التهنئة إلى الشعب الليبي والقائد العام للقوات المسلحة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة بسلامة وصول القائد العام المشير خليفة بلقاسم حفتر إلى أرض الوطن .

وكان «حفتر» قد وصل إلى مدينة بنغازي، قادما من جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، وسط استقبال حافل من قيادات وضباط المؤسسات العسكرية والأمنية من كامل ربوع ليبيا بالإضافة الي أعيان ومشايخ القبائل الليبية.

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