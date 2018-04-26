المسماري :عودة حفتر دمرت ‘آلة الإخوان الإعلامية’

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، إن قائد الجيش المشير خليفة حفتر، وصل إلى ليبيا بصحة جيدة، بعد رحلة علاج إلى الخارج استغرقت نحو أسبوعين.

وأضاف المسماري، خلال مداخلة هاتفية تلفزية ،مساء الخميس ، أن عودة حفتر، سالمًا إلى ليبيا، يرد على “الآلة الإعلامية الإخوانية والخونة والعملاء”، الذين نشروا أخبار كاذبة حول هذا الأمر، وفق وصفه.

وتابع المسماري :”نعرف أننا أمام عدو لا يعترف بالأخلاق الإسلامية ولا يحترم الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان، وليس له علاقة بمبادئ القتال”، مضيفًا أنه تم صنع فخ لهذا الإعلام وفتح ثغرة إعلامية لهم وسط صمت من الجيش، ليتضح كذبه في النهاية.

واستطرد بالقول “اليوم تم تدمير الإعلام الإخواني العميل وأتباعه من داعش والقاعدة بالكامل” ،ولفت إلى تنفيذ الجيش الليبي هدفًا بالقضاء على الإرهاب وبؤر الجريمة في ليبيا عسكريًا وسياسيًا وإعلاميًا، موضحًا أن الجيش يخطو بثبات حتى القضاء الكامل على المليشيات.

وعاد قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى بنغازي الليبية، مساء اليوم الخميس، بعد رحلة علاج خارجية استغرقت أسبوعين.

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