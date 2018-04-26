عقيلة صالح يهنئ الشعب الليبي بسلامة حفتر

قدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، التهنئة إلى الشعب الليبي والقائد العام للقوات المسلحة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة بسلامة وصول القائد العام المشير خليفة بلقاسم حفتر إلى أرض الوطن .

من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، إن قائد الجيش المشير خليفة حفتر، وصل إلى ليبيا بصحة جيدة، بعد رحلة علاج إلى الخارج استغرقت نحو أسبوعين.

وأضاف المسماري، أن عودة حفتر، سالمًا إلى ليبيا، يرد على “الآلة الإعلامية الإخوانية والخونة والعملاء”، الذين نشروا أخبار كاذبة حول هذا الأمر، وفق وصفه.

ولفت إلى تنفيذ الجيش الليبي هدفًا بالقضاء على الإرهاب وبؤر الجريمة في ليبيا عسكريًا وسياسيًا وإعلاميًا، موضحًا أن الجيش يخطو بثبات حتى القضاء الكامل على المليشيات.

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