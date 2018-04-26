ورشة عمل تستهدف مراكز التكلفة بمراقبة الخدمات المالية أجدابيا

عين ليبيا

استكمالا للعمل الذي بدأته وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة من أجل الرفع من مستوى عمل الموظف بقطاع المالية، وتفاديا لأي خلل في عامل الوقت، بدأت الوزارة في مرحلة التطوير والتنمية البشرية المستدامة لتسهيل عملها ورفع من مستوى معدلات أدائها بشكل عام. ومن خلال خطط التطوير التي تقوم وزارة المالية والتخطيط التي تهدف إلى الإسراع من وتيرة العمل المالي للوصول لأعلى معدل أداء ممكن للموظف المالي.

وبناء عليه، أقامت مراقبة الخدمات المالية أجدابيا ورشة عمل للمراقبين الماليين التابعين لها عبر القطاعات الخدمية والجهات ذات الذمة المالية المستقلة، حيث أطلع المراقبين الماليين على منظومة البوابة الإلكترونية لمراكز التكلفة بنظام الإيرادات والمصروفات الجديد الذي اعتمدته وزارة المالية والتخطيط.

حيث أن هذا النظام يسمح للمراقب المالي بالتواصل بشكل مباشر مع الإدارات المختصة بوزارة المالية والتخطيط، من حيث تقديم تقرير المصروفات الفعلية والارتباطات وتقرير الإيرادات الفعلية والبيانات المتعلقة بتصحيح الوضع الوظيفي للموظفين بالقطاع من الناحية المالية بشكل شهري ومنتظم، الأمر الذي يسهل على وزارة المالية والتخطيط تغطية المخصصات الفعلية الشهرية بناء على المعلومات التي قدمها المراقب المالي من خلال تواصله عبر البوابة الإلكترونية لمراكز التكلفة.

حيث استطاع المراقبين الماليين بالمراقبة العمل بشكل مباشر من خلال هذه الورشة من خلال التطبيق العملي للبوابة والتعرف عليها عن قرب، كما لمسوا مواطن القوة فيها التي تمكنهم عبر آلية عمل معينة من تأدية مهام عملهم بوسائل علمية حديثة ومتطورة تقلل من نسبة الخطأ وترفع من معدل الأداء لهم.

وتعتبر هذه الورشة هي البداية، حيث ستتوالى مراحل التطوير والبحث العلمي لتطوير العمل المالي بالمراقبة ليس على صعيد المراقب المالي فقط بل كل الوظائف المتاحة بالكادر الوظيفي للمراقبة.. والله ولي التوفيق

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