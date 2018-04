المسماري: اليوم دمرنا الآلة الإعلامية الإخوانية

المتوسط:

قال العميد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن المشير خليفة حفتر وصل إلى أرض الوطن سالما غانما.

وأكد المسماري، في مداخلته الهاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، المصرية، أن الآلة الإعلامية الإخوانية حاولت ترويج الشائعات واستغلت غياب المشير خليفة حفتر الفترة الماضية لبث سمومها.

وأوضح المسماري، أن ليبيا في معركة كبيرة جدا إعلاميا وعسكريا وأمنيا وعلى كل الأصعدة، لافتا إلى أن العدو لا يحترم الأخلاق الإنسانية ولا الاتفاقيات الدولية، وليس له علاقة بالمبادئ العامة لحقوق الإنسان.

وأشار المسماري إلى أن الإعلام الإخواني العميل تم تدميره اليوم بعد أن وقع في الفخ الإعلامي الذي نصبه له الجيش الليبي، وظهور المشير خليفه حفتر خير دليل.

