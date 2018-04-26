«الثني» يعقد اجتماعه العادي الثالث لعام 2018

عين ليبيا

عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الخميس اجتماعه العادي الثالث للعام الحالي بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني، واتخذ خلال هذا الاجتماع جملة من القرارات والإجراءات الهامة.

حيث استعرض رئيس مجلس الوزراء كافة الهيئات الموقعة بالتفويض الممنوح له بقرار مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2017 بشأن تفويض رئيسه بعدد من الاختصاصات منذ تاريخ 4 مارس 2018 وحتى تاريخ انعقاد هذه الجلسة.

كما أصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات وهي:

• الموافقة على اعتماد محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني المنعقد بشهر أبريل 2018

• موافقة على منح وزارة الصحة الإذن بالتعاقد بمناقصة محدودة على إنشاء مستشفى النساء و الولادة البيضاء بسعة 60 سرير

• الموافقة على منح وزارة الصحة الإذن بالتعاقد بمناقصة محدودة على تجهيز مركز الأشعة التشخيصية بمدينة البيضاء بالمعدات و الأجهزة اللازمة.

• الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والصناعة بزيادة 30% من أسعار نقل الوقود و المحروقات من أسعار عام 2010 بمنطقتي الكفرة وربيانة وذلك بسبب تهالك الطريق المؤدي إليهما.

• تكليف وزارة الحكم المحلي بإعداد المقترح بتحديد المعاملة المالية لرؤساء فروع البلديات و مختارين المحلات.

• الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (439) لسنة 2017 و المتعلق بترسيم الحدود الفرع البلدي كمبوت.

• الموافقة على تكليف عمداء البلديات المنتهية ولايتهم القانونية لحين إشعار أخر.

• الموافقة على سحب قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2018 المتعلق بتبعية مستشفى لملودة للعلاج الطبيعي وجرحى الحروب.

• الموافقة على تعديل اللائحة الصادرة بالقرار (418) لسنة 2009 و المتعلق باستخدام العاملين من ذوي المهن الطبية و الطبية المساعدة.

• الموافقة على منح صفة مأمور ضبط قضائي لمراقبة الاقتصاد كل من مدينة بنغازي و مدينة البيضاء.

كما اختتم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بحث كافة الوزارات على اتخاذ الإجراءات التي تكفل سرعة صرف رواتب موظفي الدولة ابتداء من شهر يناير وحتى شهر أبريل قبل بداية شهر رمضان المبارك طبقا لمنظومة الرقم الوطني وذلك منعا لازدواج الصرف.

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