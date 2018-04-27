صور ومقاطع فيديو لأول ظهور للمشير حفتر في بنغازي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو، زعموا أنها تخص وصول القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى بنغازي.

وأشار النشطاء إلى أن حفترر وصل إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي قادما من القاهرة، بعد رحلة علاج في العاصمة الفرنسية باريس استمرت لنحو أسبوعين.

وأوضحت وسائل إعلام ليبية، أن حفتر سيتوجه إلى مقر القيادة العامة للجيش الليبي في الرجمة.

وأشار موقع “ليبيا الآن” إلى أن سلاح الجو الليبي كان في استقبال حفتر، بعد دخول طائرته إلى الأجواء الليبية.

كما قالت إنه سيلقي خطابا إلى الشعب الليبي، بعد الانتهاء من مراسم استقباله.

كما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن المكتب الإعلامي لحفتر تأكيدها وصوله إلى بنغازي قادما من القاهرة، بعد رحلة علاج استمرت لنحو أسبوعين.

#عاجل| وصول خليفة #حفتر إلى #بنغازي الليبية قادماً من #القاهرة بعد تضارب الأنباء حول حالته الصحية (المكتب الإعلامي لقوات حفتر) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 26, 2018

ونشرت قناة “الحدث” الليبية أيضا عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” مقطع فيديو لطائرة حفتر الخاصة وهي تستعد للهبوط على أرض المطار.

#عاجل:وصول المشير #حفتر إلى مطار بينينا الدولي. Posted by ‎قناة ليبيا الحدث – Libya AlhadathTV‎ on Thursday, April 26, 2018

وأظهرت الصور المتداولة حفتر وهو داخل إحدى السيارات.

#ليبيا_الآن| وصول قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى #بنغازي. pic.twitter.com/FdMAVldxvp — ليبيا الآن (@libyaalaan) April 26, 2018

ولم يتسن لـ”سبوتنيك” التأكد من صحة تلك الصور والمقاطع المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

صورة حديثة

المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي في طريق العودة بعد أن تماثل للشفاء من وعكة صحية عادية

خيمة العزاء يا #الجزيرة و #الإخوان

كذبتم على الناس و توليتم نعي الرجل و هو حي لأسباب سياسية#عودة_حفتر pic.twitter.com/AMIoJMPxqg — الخليل ولد اجدود (@KHjdoud) April 26, 2018

فيديو وصول حفتر pic.twitter.com/IzRXBerp1v — محمد الورفلي 🇱🇾 (@MMAlwrfly) April 26, 2018

بدورها، قالت بوابة أفريقيا الإخبارية، إنه كان في استقبال حفتر في مطار بنينا عدد من قيادات الجيش ومشائخ القبائل وبعض الشخصيات السياسية، وعدد كبير من السكان المحليين.

#متداول

لوصول المشير حفتر الى مطار بنينة pic.twitter.com/yW6UVc92k2 — assad ounalla (@assadounalla) April 26, 2018

يذكر أن تقارير عديدة تحدثت عن الحالة الصحية للمشير خليفة حفتر، وأشارت إلى تدهور حالته الصحية، وربما دخوله في غيبوبة، وحتى وفاته، ولكن مصادر ليبية عديدة، أكدت أنه لا يزال يتمتع بكامل صحته، وأنها مجرد وعكة خفيفة وسيعود إلى قيادة الجيش الليبي مجددا.