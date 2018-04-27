ألعاب نارية في سماء العاصمة طرابلس

شهدت سماء العاصمة طرابلس ،مساء الخميس إطلاق الألعاب النارية بالتزامن مع وصول القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر إلى أرض الوطن.

وقد قام المواطنون بإطلاق الألعاب النارية في سماء العاصمة احتفاء بوصول القائد العام.

وقد حطت طائرة القائد العام اليوم الخميس في مطار بنينا قادمة من مصر وسط حضور رفيع المستوى من قيادات وضباط المؤسسات العسكرية والأمنية من كامل ربوع ليبيا بالإضافة إلى أعيان ومشائخ القبائل الليبية.

ة وصول المشير حفتر إلى بنغازي يفند مزاعم وسائل إعلام محسوبة على جماعتي الإخوان والمقاتلة، حول وضعه الصحي، بل وتماديها في التضليل، حيث أعلن عدد منها موته سريريا والترويج لاجتماعات دولية تبحث في اختيار خلف له.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية