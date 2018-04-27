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ألعاب نارية في سماء العاصمة طرابلس

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

شهدت سماء العاصمة طرابلس ،مساء الخميس إطلاق الألعاب النارية بالتزامن مع وصول القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر إلى أرض الوطن.

وقد قام المواطنون بإطلاق الألعاب النارية في سماء العاصمة احتفاء بوصول القائد العام.

وقد حطت طائرة القائد العام اليوم الخميس في مطار بنينا قادمة من مصر وسط حضور رفيع المستوى من قيادات وضباط المؤسسات العسكرية والأمنية من كامل ربوع ليبيا بالإضافة إلى أعيان ومشائخ القبائل الليبية.

ة وصول المشير حفتر إلى بنغازي يفند مزاعم وسائل إعلام محسوبة على جماعتي الإخوان والمقاتلة، حول وضعه الصحي، بل وتماديها في التضليل، حيث أعلن عدد منها موته سريريا والترويج لاجتماعات دولية تبحث في اختيار خلف له.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الله ينصركم يا اهل طرابلس على العملاء والمجرمين وما لكم الا الالتحام بالجيش العربي الليبي بقيادة المشير وانتهت لعبة العملاء في طرابلس وستنتهي ايامهم قريبا ان شاء الله – تحية لاهل طرابلس -الوطن يناديكم لثورة تجتث العملاء وتدمر احلامهم في حكم ليبيا وتقديمها للاخرين – اطلقوا الالعاب النارية والاحتفالات فانها تغيضهم – اليك يا طرابلس نحن قادمون والجيش العربي الليبي ان شاء الله———وليهتف الشعب امام السرايا الحمراء —
    عضم اجرك يا سرايا في تميم واية الشيطان العظمى

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