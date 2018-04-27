الثني يهنئ حفتر على عودته سالما

هنئ رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني ،القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر بسلامة وصوله إلى أرض الوطن بحمد الله وسلامته.

وقد حطت طائرة القائد العام اليوم الخميس في مطار بنينا قادمة من مصر وسط حضور رفيع المستوى من قيادات وضباط المؤسسات العسكرية والأمنية من كامل ربوع ليبيا بالإضافة إلى أعيان ومشائخ القبائل الليبية.

وصل مساء اليوم القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، إلى مطار بنينا الدولــــي، قادما من جمهورية مصر العربيــــة.

وقد كان برفقته رؤساء أركان القوات المسلحة، وصول المشير حفتر إلى بنغازي يفند مزاعم وسائل إعلام محسوبة على جماعتي الإخوان والمقاتلة، حول وضعه الصحي، بل وتماديها في التضليل، حيث أعلن عدد منها موته سريريا والترويج لاجتماعات دولية تبحث في اختيار خلف له.

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