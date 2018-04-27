أعيان المجابرة والجبارنة يهنؤون بعودة القائد العام

جالو-العنوان

تقدم مقرر مجلس أعيان قبيلة المجابرة جالو وعميد مجلس قبائل الجبارنة الحاج عبدالهادي اسماعيل بأسمى آيات التهاني لكافة أبناء الشعب الليبي بمناسبة وصول القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بلقاسم حفتر بسلامة إلى أرض الوطن اليوم الخميس.

وأكدوا أن مدينة جالو ومجلس أعيانها يجددون دعمهم ووقفهم مع القيادة العامة للقوات المسلحة، وأنهم حماة الحقول النفطية.

وقالوا في بيانهم إن جالو لم تتأثر بالحملات الإعلامية التي شنتها القنوات الإرهابية مجددين ثقتهم في القيادة الحكيمة للقوات المسلحة.

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