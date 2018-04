المجبري: مراسم استقبال ” حفتر ” تعكس الاصطفاف الشعبي حول المؤسسة العسكرية

المتوسط:

أكد عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني د. فتحي المجبري،” أنه تابع ببالغ السرور مراسم الاستقبال الكبير للمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي إثر عودته إلى أرض الوطن بمطار بنينا الدولي ببنغازي العصية المحررة من الإرهاب والإرهابيين وتنظيماتهم”.

وأضاف المجبري، خلال بيان له ،” إن طيلة الفترة الماضية لم تتوقف أيادي الشر عن بث الإشاعات حول صحة القائد العام منتهزة غيابه عن أرض الوطن في محاولات مكشوفة لبث الفرقة والفتن بين صفوف المؤسسة العسكرية وبين قطاعات الشعب على حد سواء” .

وأوضح المجبري، ” لقد أثبتت هذه الحملات صلابة وعمق التنظيم في المؤسسة العسكرية، وكذلك الاصطفاف الشعبي حول هذه المؤسسة، برغم المحاولات المستميتة من رؤؤس الإرهاب و داعميه الدوليين”.

وأكمل المجبري،” إنني إذ أنتهز هذه المناسبة لأهنئ هذه المؤسسة العريقة على تماسكها وتراصها في وقت نحن بأمس الحاجة إلى استمرارها في معركتها الوطنية ضد الإرهابيين وفلولهم ولحماية السيادة والتراب الوطنيين من الانتهاكات الجسيمة التي تحدث وعلى مختلف الأصعدة”.

وأضاف المجبري،” كما أهنئ أهلي بمدينة بنغازي العصية وبرقة خاصة والليبيين بصفة عامة على وحدة صفهم وتماسكهم في وجه الحملات المغرضة ، ووقوفهم بوجه الهجمات الممنهجة ضد الوطن ومؤسساته هذه الحملات التي اتخذت شعارات عدة ، وتستهدف مؤسسات بعينها بمسمياتها وقياداتها”.

ودعا المجبري، جميع الليبيين إلى مزيد من التآخي والتقارب ونبذ الفرقة وتعزيز دور مؤسساتهم الوطنية لا سيما السيادية منها ، وبذل كل جهد ممكن في سبيل تعزيز وتوحيد المؤسسات المدنية ودعم خطوات انضواء وتوحيد كل الوحدات والمناطق العسكرية تحت قيادة شرعية وحيدة أثبتت وتثبت صمودها وبنيتها برغم كل التحديات والصعوبات”.

