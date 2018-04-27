عندما عاد المشير

قطعا فان القنوات الفضائية ووكالة الانباء التى سارعت الى بث اخبار سيئة عن تهدور صحة المشير خليفة حفتر ما كانت لتنقل باحتفاء خبر وصوله الى بنغازي وهو في في صحة جيدة ويتمتع بحيوية وتفاؤل

القنوات المحسوبة على تنظيم الاخوان المسلمين حتى التى تدعي الاعتدال عصفت قنواتها على مدى اسبوعين من غياب المشير عن الرجمة ــ جنوب شرق بنغازي ــ بتقارير تقدم اخبارا سوداء بان الرجل يعاني من نزيف دماغي او حتى موت سريري وسارعت فضايئة النبأ الى الايحاء بان قائد الجيش مصاب بتسمم عندما تحدثت مراسلتها من امام المستشفى العسكري الفرنسي الذي عالج وتوفي فيه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مصابا بتسمم وكانت مراسلة القناة تتحدث عن وجود المشير في المستشفى دون ان تقدم اي اثبات او مصدر يؤكد قولها .

عاد المشير اليوم وتبددت الاشاعات و في غياب ظهوره لاسبوعين على الاعلام كانت النتائج المهمة تقول أن القيادة العامة للجيش إستمرت بشكل روتيني اعتيادي منتظم في عملها ولم تتوقف او تتأثر العمليات العسكرية ضد الارهاب في درنة التى لاتبعد اكثر من 300 كم بل انطلقت وحدات من الجيش لتعزيز تطويق المدينة والزحف عليها لتحريرها ما يؤكد ان مؤسسة الجيش التى عمل المشير على تأسيسها قوية متماسكة

أستمرت تدريبات المستجدين في صفوف القوات المسلحه والذين يبلغ عددهم 4000 جندى كما استمرت الكليه العسكريه في إستعدادها لإحتفال تخرج الطلبه الذين يبلغ عددهم 450 ضابطا تقريبا .

الملفت ايضا ان الشارع في بنغازي وسائر مدن الشرق الليبي التى يسيطر عليها الجيش وقريبة من القيادة العسكرية لم تتأثر بالشائعات ولم يتناقل الشارع اخبار قنوات كالجزيرة القطرية او صحيفة العربي الجديد او فرنسا 24 او ليبيا لكل الاحرار او النبأ باي تصديق ملموس بل ان تجربة 2011 التى مازالت قريبة جعلت اخبار هذه القنوات مجرد شائعات وافتراء لاترقى الى التأثير في الشارع وهو ما يعني انها باتت ميتة تماما بالنسبة للشارع .

وبرغم اعتماد قنوات كالنبأ على ترويج تقاريرها الاخبارية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولتها تكثيف الترويج لصناعة حملة ضاغطة لكن جهدها التلفيقي كان يتلاشى .

حملة من مدونين وصحفيين حاولت دعم ما تبثه القنوات الفضائية لكنها ايضا لم توفق بل لم تلفت الانظار اليها وربما كانت السخرية من الناس اكثر من الاستجابة اليها فاخبار مثل بحث الامارات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن وريث لحفر كان مدعاة للسخرية وهو ما يشير بوضوح الى ان قنوا الاعلامي الاخواني كانت مصداقيتها ساقطة بالاصل ولم تعد تحضى باي تصديق.

وقد كشفت تلك القنوات عن نهجها القائم على التلفيق والتزوير وسوق الاباطيل لتأجيج الشارع وصناعة الفتن .

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