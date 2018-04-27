المشير حفتر: أنا بصحة جيدة والجيش هو الوسيلة لتحقيق امنيات الشعب الليبي

القاهرة – بوابة الوسط: أحمد المقصبي

قال القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، إن الجيش «هو الوسيلة لتحقيق أمنيات الشعب الليبي»، مطمئنًا الليبيين بأنه بـ«صحه جيدة».

وأشار المشير خليفة حفتر خلال كلمة ألقاها خلال لقائه بمستقبليه في مطار بنينا مساء الخميس إلى أن «الجيش بدأ منذ 4 سنوات فقط ومع ذلك صُنف بأنه أقوى تاسع جيش في أفريقيا».

وطالب المشير حفتر من الليبيين «أن يثقوا في هذا الجيش»، مشددا على ضرورة «أن تكون ليبيا خالية من جميع هذه المجموعات الإرهابية التي تعكر صفو حياة الليبيين».

وأكد المشير خليفة حفتر، على أن ثقته في الشعب الليبي أصبحت «كبيرة جدا»، مؤكدا أن هذا الأمر ليس سهلا ويحتاج إلى تضحيات كبيرة.

ووصل القائد العام للجيش المشير، خليفة بلقاسم حفتر، إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي مساء اليوم الخميس، 26 أبريل، بعد خضوعه للعلاج بأحد مستشفيات العاصمة الفرنسية مطلع الشهر الجاري.

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