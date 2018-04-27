رسميا… الإعلان عن عودة حفتر إلى بنغازي

بنغازي — سبوتنيك. وقال مكتب الأعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه أن “القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر وصل إلى مدينة بنغازي، بمطار بنينا الدولي، بسلامة الله وحفظه، قادما من جمهورية مصر العربية”.

وأضاف البيان أنه “كان في استقباله على أرض مطار بنينا بنغازي الدولي وفد رفيع المستوى من قيادات وضباط المؤسسات العسكرية والأمنية من كامل ربوع ليبيا، بالإضافة إلى أعيان ومشائخ القبائل الليبية”.

ومضى البيان “جاء ذلك وسط احتفالات شعبية كبيرة تشهدها مدينة بنغازي، وباقي المدن الليبية الأخرى احتفالا بقدومه إلى أرض الوطن”.

وكانت تقارير عديدة قد تداولت صورا ومقاطع فيديو لوصول حفتر إلى بنغازي، من رحلة علاج استمرت لنحو أسبوعين في العاصمة باريس.

يذكر أن تقارير عديدة تحدثت في الفترة الأخيرة عن الحالة الصحية للمشير خليفة حفتر، وأشارت إلى تدهور حالته الصحية، وربما دخوله في غيبوبة، وحتى وفاته، ولكن مصادر ليبية عديدة، أكدت أنه لا يزال يتمتع بكامل صحته، وأنها مجرد وعكة خفيفة وسيعود إلى قيادة الجيش الليبي مجددا.