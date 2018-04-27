ورشة عمل حول البوابة الالكترونية للمراقبين الماليين باجدابيا

اقيمت بقاعة اجتماعات مراقبة خدمات المالية اجدابيا ورشة عمل حول البوابة الالكترونية ، باشراف وتنظيم مراقبة خدمات المالية ببلدية اجدابيا .

وقال مراقب خدمات المالية اجدابيا عبدالواحد اذويب في تصريح خاص – لبوابة افريقيا الاخبارية – ان الورشة استهدفت المراقبين الماليين بالقطاعات والدوائر الحكومية والجهات ذات الدمة المالية المستقلة داخل بلدية اجدابيا.

أضاف اذويب بان وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة منذ البداية أخذت على عاتقها تطوير وتحديث العمل بالقانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات.

وأوضح مراقب خدمات المالية اجدابيا قائلاً :” الهدف من البوابة الالكترونية هو التواصل بين وزارة المالية والتخطيط وكافة الجهات من مراقبين ومكاتب خدمات المالية بالدوائر الحكومية والهيئات والجامعات والمستشفيات وذلك يتم الكترونين بحيث نضمن سرعة وصول البيانات ودقة المعلومات ليتم من خلالها معالجة مشاكل كل مايتعلق بالعمل المالي داخل الدوائر الحكومية “.

وتابع اذويب بقولة :” الان من خلال مشروع البوابة الالكترونية سيكون المراقب المالي في اي قطاع ملزم بالحالة كافة التقارير في موعيدها وفي حال حدوث أي تأخير ستقوم الوزارة التابع لها بتنبيه جهة المراقبة التي يتبعها لاتخاذ الإجراءات معه “، مشيراً إلى انه منذ الان سيتم بدء العمل بالبوابة الالكترونية داخل القطاعات و الدوائر الحكومية ببلدية اجدابيا.

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