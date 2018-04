مكتب الثقافة سرت ينظم محاضرة حول دور الأسرة المنتجة في تنمية المجتمع

المتوسط

نظّم مكتب الثقافة سرت بقاعة شهداء البنيان المرصوص، بمدينة سرت، محاضرة تثقيفية بعنوان ” دور الأسرة المنتجة في تنمية المجتمع “،الخميس.

و ناقشت المحاضرة أهمية هذه المشروعات اجتماعيا وتعزيز دور المرأة الليبية في التنمية وتمكنها اقتصاديا والسبل الكفيلة لإنجاح استمرارية نشاط الآسر المنتجة ، من خلال مواجهة التحديات التي تواجهها، وسبل الارتقاء بمشاريعها وتحدث بن لامه عن دور المجتمع في دعمها لتساهم في تحقيق التنمية، وتعزيز ثقافة الإنتاج المحلي.

