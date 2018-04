المتوسط:

شهدت منطقة حجارة بمدينة سبها تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة فجر الجمعة .

يذكر إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أدانت استمرار القتال في مدينة سبها، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى في المدينة منذ السبت الماضي، بلغت 5 أشخاص إضافيين ،هذا فيما جرح عدد آخر فضلا عن تعرض مركز سبها الطبي للضرر جراء القصف

The post تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة في منطقة حجارة بسبها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية