بماذا تعهد حفتر  بعد عودته إلى ليبيا؟

في أول كلمة له عقب عودته من رحلة علاج في فرنسا تعهد قائد القوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بتحقيق آمال الشعب الليبي بتطهير البلاد من الإرهاب.

وقال حفتر: “قطعنا العهد على أنفسنا لنحقق آمال الشعب الليبي بأن تكون ليبيا خالية من المجموعات الإرهابية”.

وأكد حفتر حرص الجيش على أن يعيش الشعب الليبي حياة عصرية ليست متخلفة وأن تشق ليبيا طريقها بين الدول الأخرى، مضيفا أن الجيش سيوصل المواطنين إلى ما يهدفون إليه.

وتابع: “لدينا ثقة كبيرة بشعبنا ووجدنا ثقة كبيرة من الشعب الليبي بنا”.

وأكد حفتر أنه في حالة صحية جيدة، معبرا عن شكره للشعب الليبي على ثباته (“من شرقه لغربه لجنوبه”) وثقته وترابطه.

كما شكر الجيش قائلا إنه “لم يهتز ولم يُخترق على الإطلاق في هذه المحنة الغريبة”.

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