سبها: الإعلان عن مبادرة من 4 بنود لإنهاء الاقتتال الدائر في المدينة

أعلنت مؤسسة «ملتقى فزان من أجل ليبيا» الخميس، عن مبادرة تتضمن أربعة بنود تهدف إلى وقف نزيف الدماء وإنهاء الاقتتال الدائر في مدينة سبها منذ أسابيع والذي أدى إلى خسائر مادية وبشرية فادحة.

وتضمنت بنود المبادرة «الوقف الفوري لكافة الأعمال القتالية بضمان تعهد من أطراف القتال» و«تسليم كافة المعسكرات والبوابات والمطارات والمنافذ البرية للجهات العسكرية والأمنية ذات الاختصاص» و«عودة النازحين والمهجّرين إلى منازلهم».

وتضمن البند الرابع للمبادرة «الشروع في حوار شامل وصريح للمصالحة الوطنية يشمل كافة الأطراف بمنطقة فزان يتم فيه مناقشة جميع النقاط العالقة بغية الوصول إلى اتفاق يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة والتعايش السلمي بين كافة أبناء فزان».

وأكدت مؤسسة «ملتقى فزان من أجل ليبيا» أن هذه المبادرة «جاءت نتيجة الدور الذي تتطلع له المؤسسة من أجل إرساء قواعد الأمن والاستقرار والتعايش السلمي المشترك بين كافة أبناء الوطن والحافظ على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة من التدمير والضياع وتحقيق الاستقرار وحشد كافة الإمكانيات والقدرات من أجل بناء الدولة الليبية الحديثة دولة العدل والقانون والمساواة الحاضنة لكافة أبنائها دون تميز أو إقصاء أو تهميش».

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