المشير حفتر يصل إلى ليبيا "بصحة جيدة" بعد أسبوعين من العلاج في باريس

حظي المشير حفتر الخميس باستقبال رسمي لدى وصوله إلى بنغازي بعد نحو أسبوعين من الإقامة في باريس للعلاج. وأكد حفتر أنه “بصحة جيدة” لينفي بذلك إشاعات بشأن وضعه الصحي وأنباء تناقلتها وسائل الإعلام عن وفاته.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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