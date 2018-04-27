اخبار ليبيا الان

المشير حفتر يصل إلى ليبيا "بصحة جيدة" بعد أسبوعين من العلاج في باريس

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

حظي المشير حفتر الخميس باستقبال رسمي لدى وصوله إلى بنغازي بعد نحو أسبوعين من الإقامة في باريس للعلاج. وأكد حفتر أنه “بصحة جيدة” لينفي بذلك إشاعات بشأن وضعه الصحي وأنباء تناقلتها وسائل الإعلام عن وفاته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك