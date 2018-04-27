     المجبري يحيي صمود المؤسسة العسكرية في وجه الإرهاب وداعميه

هنأ النائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري ،اهالي مدينة بنغازي وبرقة خاصة والليبيين عامة على وحدة صفهم وتماسكهم في وجهه الحملات التى وصفها بـ”المغرضة” ووقوفهم بوجه الهجمات الممنهجة ضد الوطن ومؤسساته ، مبيناً ان هذه الحملات التى اتخذت وتتخذ شعارات عدة تستهدف مؤسسات بعينها بمسمياتها وقياداتها.

وقال المجبري ، في بيان أصدره ليل الخميس ،إنه “تابع ببالغ السرور” مراسم الاستقبال الكبير للقائد العام المشير خليفة حفتر إثر عودته إلى أرض الوطن بمطار بنينا الدولي ببنغازي ،مشيرا ن “أيادي الشر لم تتوقف طيلة الفترة الماضية عن حملات بث الإشاعات حول صحة القائد العام والفرقة والفتن بين صفوف المؤسسة العسكرية”.

واعتبر المجبري أن تلك الحملات أثبتت صلابة وصمود وعمق التنظيم في المؤسسة العسكرية وكذلك التراصف الشعبي حول هذه المؤسسة برغم المحاولات المستميتة ممن وصفهم بـ”رؤوس الإرهاب” وداعميه الدوليين ،داعيا في ختام بيانه الليبيين بمختلف مشاربهم إلى مزيد من التآخي والتقارب ونبذ الفرقة وتعزيز دور مؤسساتهم الوطنية لا سيما السيادية منها ، مطالباً اياهم ببذل المزيد من الجهد في سبيل تعزيز وتوحيد كل الوحدات والمناطق العسكرية تحت قيادة شرعية وحيدة أثبتت وتثبت نجاعتها وصمودها وبنيتها بالرغم من كل التحديات.

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