شابه يحذر من تحالف مليشياوي زنتاني مصراتي لتقاسم العاصمة

حذر القيادي بمدينة مصراتة حسن عبدالله شابة من وفد الزنتان الزائر لمدينة مصراته، قائلا إن عماد الطرابلسي ومحمد خليل يحلمون بعودة أمجادهم في طرابلس.

وكشف شابه في تدوينة على صفحته على فيسبوك، أن “مصراتة تستقبل وفد الزنتان القادم المتصالح مع القواليش والمشاشية وككلة!!” مضيفا “يتكلمون عن تحالف مليشياوي للتقاسم هيهات هيهات لما تحلمون” في إشارة إلى عماد الطرابلسي ومحمد خليل.

وطالب شابه، بالتصالح مع أبناء مدينة تاورغاء المهجرين قائلا “تصالحوا مع جيرانكم واسمحوا بعودة النازحين والمهجرين من المدينة واسمعوا صوت العقل الذي يدعوا للمصالحة الوطنية الصادقة وليس لتجار الحروب ودعاة الفتن”

وأكد أن “أقرب الناس إلي الصحبة والمودة هم أخوتنا في المدن المجاورة وليس الزنتان”

ووجه حديثه لعقلاء الزنتان قائلا “ليس السلاح ضمان نجاتك بل بعودة المحبة والثقة ورد المظالم”، مضيفا “نسعد بزيارة أهل الزنتان ونتشرف بذلك عندما يكون من أجل الوطن، لكن الآن سامحوني فمن خطط للزيارة ما أراد بنا وبكم الخير، الوطن أعلى وأغلى من مصراته والزنتان”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية