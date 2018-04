المتوسط:

دعت مؤسسة «ملتقى فزان من أجل ليبيا»، إلى الوقف الفوري للاقتتال في سبها بضمان من كافة أطراف الصراع بالمدينة.

وأعلنت مؤسسة «ملتقى فزان من أجل ليبيا» أمس الخميس، عن مبادرة تتضمن أربعة بنود تهدف إلى وقف نزيف الدماء وإنهاء الاقتتال الدائر فى مدينة سبها منذ أسابيع والذي أدى إلى خسائر مادية وبشرية فادحة.

وطالبت المؤسسة في مبادرة لها أمس الخميس بتسليم كافة المعسكرات والبوابات والمطارات والمنافذ البرية للجهات العسكرية والأمنية ذات الاختصاص؛ إضافة إلى عودة النازحين والمهجرين إلى منازلهم والشروع في حوار شامل وصريح للمصالحة الوطنية يشمل كافة الأطراف بمنطقة فزان، وفق نص المبادرة.

وتضمنت بنود المبادرة على «الوقف الفوري لكافة الأعمال القتالية بضمان تعهد من أطراف القتال» و«تسليم كافة المعسكرات والبوابات والمطارات والمنافذ البرية للجهات العسكرية والأمنية ذات الاختصاص» و«عودة النازحين والمهجّرين إلى منازلهم».

وتضمن البند الرابع للمبادرة «الشروع فى حوار شامل وصريح للمصالحة الوطنية يشمل كافة الأطراف بمنطقة فزان يتم فيه مناقشة جميع النقاط العالقة بغية الوصول إلى اتفاق يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة والتعايش السلمي بين كافة أبناء فزان».

وأكدت مؤسسة «ملتقى فزان من أجل ليبيا» أن هذه المبادرة ، جاءت نتيجة الدور الذي تتطلع له المؤسسة من أجل إرساء قواعد الأمن والاستقرار والتعايش السلمي المشترك بين كافة أبناء الوطن والحافظ على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة من التدمير والضياع وتحقيق الاستقرار وحشد كافة الإمكانيات والقدرات من أجل بناء الدولة الليبية الحديثة دولة العدل والقانون والمساوة الحاضنة لكافة أبنائها دون تميز أو إقصاء أو تهميش.

The post فزان تطرح مبادرة لتسليم المعسكرات والمطارات للجهات الأمنية في سبها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية