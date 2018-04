الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يبحثان الانتخابات الليبية في بروكسل

المتوسط:

قالت الممثلة السامية للمفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، إن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة، في تنفيذ خطة الأمم المتحدة وجهودها الرامية الى مساعدة الليبيين على تحقيق الوحدة والمصالحة في بلدهم.

جاء ذلك في لقاء الممثلة السامية لشؤون الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني مع غسان سلامة في بروكسل، أمس الخميس لمناقشة آخر المستجدات والحالة الراهنة في ليبيا وكيفية تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة التي طرحها الممثل الخاص في سبتمبر 2017، إضافة لبحث التعاون المثمر بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم ليبيا وشعبها، بما في ذلك القضايا الإنسانية والتحضير للمؤتمر الوطني والانتخابات.

