اتفاق عهد وصلح يجمع مدينتي الزنتان ومصراتة على مدنية الدولة

وقّع أعيان وحكماء مدينتي مصراتة والزنتان وأعضاء المجلسين البلدين في المدينتين، اتفاق عهد ومصالحة يجمع مصراتة والزنتان ويكون هذا الميثاق هو المرجع والمفصل والحاكم للعلاقة بين المدينتين.

وأكّد الميثاق الذي تحصّل موقع ليبيا الخبر على نسخة منه على ضرورة تنفيذ اتفاق المصالحة بين المدينتين والتأكيد على وحدة التراب الليبي ورفض أي دعوة للتقسيم ليبيا، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بمبادئ ثورة السابع عشرة من فبراير، وأن يكون هذا الميثاق أساس أي عمل أو مصالحة أو اتفاق بين هاتين المدينتين مع أي مدينة أخرى.

وأشار الميثاق إلى حرمة الدم الليبي وتحريم أي وقع أو تصادم بالسلاح بين المدينتين واللجوء للحوار في إدارة الخلافات وعدم اللجوء إلى السلاح، مؤكدا على مبدأ المواطنة والمساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتكافؤ الفرص دون أي تمييز أو عنصرية.

وشدّد الميثاق التأكيد على دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية وأن ولائهما لله والوطن وتحت إشراف السلطة المدنية.

ورفضت مدينتا مصراتة والزنتان بحسب ميثاق العهد والصلح الانقلابات العسكرية والتدخّلات الإقليمية في الشؤون الداخلية لليبيا.

واتّفق ممثلوا المدينتين على احترام المتبادل بين المدينتين والعمل سويا على حل أي خلاف بين الليبيين وترسيخ مبدأ المصالحة الوطنية وتشكيل لجان مشتركة لحلّ أي خلافات عالقة بين مصراتة والزنتان.

كما نصّ ميثاق العهد والمصالحة الاحترام التام لأملاك أبناء المدينتين داخل كل مدينة وخارجها، وحرية التنقل والتّجارة مع تقديم التسهيلات كافّة لأبناء المدينتين.

وشدّد وفدا المدينتين على ضرورة التنسيق والتّشاور وتوحيد الرؤى فيما يخدم الوطن، والعمل سويا لمعالجة الأزمة الراهنة ورفع المعاناة عن الليبيين، والتأكيد على ضرورة الحوار بين الليبيين وأن يكون الحوار ليبي ليبي وعلى الأراضي الليبية ورفض أي تدخل خارجي.

ودعا وفدا مصراتة والزنتان في ختام ميثاق العهد والصّلح الليبيين كافّة دعم هذا الاتفاق وإنجاح جهودة المصالحة الشاملة على كامل التّرات الليبي.

ووصل وفد من مدينة الزنتان إلى مدينة مصراتة اليوم الخميس، يضم عددا من حكماء وأعيان وممثلي المجلس العسكري والبلدي للزنتان، لبحث وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة بين المدينتين.

وقام وفد من مدينة مصراتة بزيارة مدينة الزنتان مارس الماضي ووقع الطرفان اتّفاق مصالحة تحت شعار “المصالحة من أجل الوطن” في سابقة صلح أولى بعد أعوام من الخلافات بين المدينتين.

ونصّ اتفاق الصلح بينهما على رفض الانقلابات العسكرية والمحافظة على مدنية الدولة وتحقيق أهداف ثورة فبراير التي أسقطت الاستبداد في ليبيا.

الجدير بالذّكر أن اتفاق العهد والصلح بين مدينتي مصراتة والزنتان يعد أكبر اتفاق مصالحة في المنطقة الغربية وليبيا بعد الانقسام السياسي والعسكري من عام 2014.

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