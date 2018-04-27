المشير حفتر يثمن مواقف الجيش البطولية ويؤكد: الجيش لن يخترق

وصل القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر إلى أرض الوطن اليوم الخميس قادماً من جمهورية مصر العربية.

وكان في استقباله على أرض مطار بنينا الدولي، وفدًا رفيع المستوى من قيادات وضباط المؤسسات العسكرية والأمنية، إلى جانب أعيان ومشايخ القبائل الليبية.

وألقى القائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر عقب وصوله إلى مطار بنينا الدولي كلمة أعرب فيها، عن سعادته الغامرة بعودته إلى أرض الوطن، حيث طمأن الجميع أنه بصحة جيدة، مفنداً بذلك كافة الإشاعات التي طالته خلال الفترة الماضية.

كما وثمن المشير حفتر خلال كلمته، بطولات الجيش الذي استطاع في مدة قليلة لا تتجاوز الــ 4 سنوات تحقيق إنجازات كبيرة على الأرض، وتصنيفه كتاسع أقوى جيش بين الجيوش الأفريقية.

وبين المشير، أن الجيش حريص على أن يبلغ الشعب الليبي ما يتمناه في فترة وجيزة لكي يشق طريقه بين الدول الأخرى كما يتمنى، مبيناً أن الجيش سيبقى ثابتاً ولن يُخترق على الإطلاق في هذه المحنة التي وصفها ” بالغريبة”.

وقدم المشير حفتر في ختام كلمته الشكر إلى أبناء الشعب الليبي على حفاوة الاستقبال، الذي يدل على الترابط الوثيق بين أبناء الوطن الواحد.

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