زار ممثل مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR روبيرتو مينيون، منطقة القواليش في جبل نفوسة في ليبيا، لمقابلة الأهالي العائدين أمس الخميس.

وأكد مينيون، خلال الزيارة، أن هناك حوالي 500 عائلة بحاجة إلى دعم من أجل التعليم والصحة.

