استئناف الحركة التجارية بمعبر وزان بعد توقف لأسبوعين

أكدت مصادر متطابقة في معبر ذهيبة وازن الحدودي إن الحركة التجارية استأنفت فجر اليوم الجمعة بشكل تدريجي بعد توقفها خلال الأسبوعين الماضيين بطلب من المسؤولين على المعبر من الجانب الليبي.

وأكّد شهود عيان من سكان مدينة ذهيبة التونسية لبوابة إفريقيا الإخبارية أن عددا من التجار التونسيين عادوا إلى نشاطهم التجاري صباح اليوم في انتظار أن يستعيد المعبر نسقه العادي من الجانبين والاتفاق بينهما حول السلع التي يمكن إدخالها.

يذكر أن المعبر توقف قبل أيام على خلفية وفاة ضابطين من سرايا نالوت إثر انقلاب سيارتهما خلال مطاردة لعدد من سيارات المهربين في المنطقة الحدودية الفاصلة بين البلدين.

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