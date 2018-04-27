الثني يوافق على جملة من القرارات خلال الاجتماع الثالث للعام 2018

عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة الخميس اجتماعه العادي الثالث للعام الحالي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني، حيث اتخذ الأخير خلال الاجتماع جملة من القرارات والإجراءات الهامة.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء كافة القرارات الموقعة بالتفويض الممنوح له بقرار مجلس الوزراء رقم ( 72 ) لسنة 2017، بشأن تفويض رئيسه بعدد من الاختصاصات منذ تاريخ 4 مارس 2018 وحتى تاريخ انعقاد الجلسة .

كما تخلل الاجتماع إصدار مجلس الوزراء جملة من القرارات المتمثلة، بالموافقة على اعتماد محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني المنعقد لشهر أبريل 2018، إلى جانب الموافقة على منح وزارة الصحة الإذن بالتعاقد بمناقصة محدودة على إنشاء مستشفى النساء والولادة البيضاء بسعة 60 سرير.

وجاء من ضمن القرارات، الموافقة على منح وزارة الصحة الإذن بالتعاقد بمناقصة محدودة على تجهيز مركز الأشعة التشخيصية في مدينة البيضاء بالمعدات والأجهزة اللازمة .

كما تم المصادقة على طلب وزارة الاقتصاد و الصناعة بزيادة 30% من أسعار نقل الوقود و المحروقات من أسعار عام 2010 بمنطقتي الكفرة وربيانة، إضافة إلى تكليف وزارة الحكم المحلي بإعداد المقترح لتحديد المعاملة المالية لرؤساء فروع البلديات ومختارين المحلات.

هذا ووافق مجلس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة، على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (439) لسنة 2017، والمتعلق بترسيم الحدود الفرع البلدي كمبوت، وتكليف عمداء البلديات المنتهية ولايتهم القانونية لحين إشعار أخر.

وتوصل المجتمعون خلال اللقاء، الموافقة على سحب قرار مجلس الوزراء رقم ( 12 ) لسنة 2018، المتعلق بتبعية مستشفى لملودة للعلاج الطبيعي وجرحى الحروب، والموافقة على تعديل اللائحة الصادرة بالقرار ( 418 ) لسنة 2009، المتعلق بإستخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة ، إلى جانب الموافقة على منح صفة مأمور ضبط قضائي لمراقبة الاقتصاد كل من مدينة بنغازي ومدينة البيضاء.

كما اختتم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بحث كافة الوزارات على اتخاذ الإجراءات التي تكفل سرعة صرف رواتب موظفي الدولة، ابتداءً من شهر يناير وحتى شهر أبريل قبل بداية شهر رمضان المبارك، طبقاً لمنظومة الرقم الوطني وذلك منعاً لإزدواج الصرف .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا