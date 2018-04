ليبي يتعرّض للضرب في أحد مطارات أوكرانيا

المتوسط:

تَعرّض مواطنٌ ليبي، لاعتداءٍ بِالضرب المُبرح، من جانب شرطة مطار «كييف الدولي» عاصمة أوكرانيا، وذلك وفقًا لما رواه مواطنٌ سعودي يدعى عبد العزيز البرتاوي، على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال «المواطن السعودي»، إنَّه تمَّ ضرب هذا المُواطن الليبي أمامهُ في مطار كييف، وعندّما قام بطلب إحضار سفارته في العاصمة الأوكرانية تمَّ الاعتداء عليهِ بالقوة، من جانب 5 أفرادٍ من الشرطة، في الوقت الذي تمَّ فيه تكبيل يديه، وضرب رأسهِ على الأرض.

وأضاف «المواطن السعودي»، أن المواطن الليبي الذي تمَّ الاعتداء عليه كانَ برفقته شخص مريض، حيثُ تم سحبهما إلى مقر الشرطة بكل إذلالٍ بالقيود، في الوقت الذي كانَ يصرخ فيه الليبي «سفارة.. سفارة».

وتابع «المواطن السعودي»،: «حاولتُ أنا شخصيًا التدخل والتحدث مع الشرطة الأوكرانية، وإبلاغهم بأنَّ هذا المواطن الليبي يطلبُ أمرًا قانونيًا يَتمثل في إحضار سفارته الليبية لمُتابعة هذه الإجراءات، إلا أنَّ الشرطة الأوكرانية، قامت بإبعاده».

وأوضح «المواطن السعودي»،: «انتظرتُ في نفس هذا المكان، في إشارة إلى واقعة الاعتداء بالضرب المبرح على المواطن الليبي، لاستكمال أوراقي.. حيثُ كانت إحدى أوراق الليبي قد سقطت من حقيبته، التي تُفيد.. «حكومة الوفاق الوطني.. خرجت من المطار.. وأنا أتمتم بأسى مع مظفر.. في كل عواصم هذا العالم؛ قتلتم فرحي».

