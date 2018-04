المتوسط:

أعلنت اللجنة المشكّلة بقرار عميد بلدية سرت رقم 17 لسنة 2018م بشأن إعداد تصوّر للحدود الادارية للبلدية، عن عقد اجتماعها الأول يوم الأحد القادم على تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر ديوان بلدية سرت.

ويُشارك في هذا الاجتماع، مدير مكتب المشروعات ببلدية سرت، ورئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني المنطقة الوسطى، ورئيس مكتب إصدار السجل المدني بسرت.

The post الأحد القادم.. اجتماع لجنة «الحدود الإدارية» ببلدية سرت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية