بعد ظهور حفتر.. قيادي "إخواني" يعتذر

اعتذر القيادي في جماعة الاخوان الليبية عبدالرزاق العرادي عن الإشاعة التي أطلقها بشأن مرض وموت قائد عام الجيش الليبي خليفة حفتر.

وكتب العرادي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك “وعدت بالإعتذار إذا ما ظهر حفتر من خلال صورة فأعتذر لأصدقائي عن نشر هذا الخبر”.

وأضاف العرادي ” إن لم يرحل حفتر اليوم فسيرحل غداً، ومن لم يمت بالسيف مات بدونه، سيمرض حفتر أو يمت فجأة، سيموت حفتر طبيعيا على فراشه أو يناله عدوه، سيرحل حفتر آجلا أو عاجلا”.

وقام العرادي بحذف منشور له في 12 ابريل أكد فيه موت المشير خليفة حفتر في باريس والتحضيرات لإجراء جنازة له كما زعم نقلا عن مصادره الخاصة.

يشار إلى أن الاخواني العرادي نشر سلسلة من المنشورات له ولغيره على حسابه بفيسبوك أظهرت تشفيه بنبأ وفاة حفتر، وكتب مقالا بعنوان “حفتر مالذي سيحدث بعد رحيلك”.

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