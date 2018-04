«سلامة» و«شكرى» يبحثان مستجدات الأوضاع الليبية في القاهرة

المتوسط:

وصل المبعوث الأممي لدي ليبيا غسان سلامة إلى القاهرة، اليوم الجمعة، للقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سامح شكري، جلسة مباحثات مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بمقر وزارة الخارجية المصرية، لبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية، وتطورات الوضع السياسي بالبلاد، ونتائج الاتصالات والمشاورات التي يجريها المبعوث الدولي مع مختلف الأطراف الليبية بشأن الجهود المبذولة من أجل حلحلة الوضع السياسي المعقد في البلاد.

