هكذا إحتفلت طبرق بعودة حفتر

شهدت مدينة طبرق يوم أمس الخميس حفل بميدان الشهداء بمناسبة عودة خليفة بالقاسم حفتر القائد العام للجيش الليبي بعد رحلة طويلة خارج البلاد .

و أكد مراسل بوابة أفريقيا الإخبارية أن الإحتفال شمل ” ذبح لعدد من المواشي ” في ساحة الميدان، وإطلاق الألعاب النارية في سماء مدينة طبرق احتفاء بوصول القائد العام للجيش الليبي.

وأضاف المراسل بأن شوارع مدينة طبرق شهدت إحتفالات شعبية تخللتها أغاني وفقرات موسيقية متنوعة .

هذا ووصل القائد العام للقوات المسلحة الليبية إلى مدينة بنغازي مساء الخميس إلى مطار بنينا الدولي، قادما من القاهرة بعد لقاءه عدد من المسئولين المصريين ، وكان في استقباله على أرض المطار بنينا وفد رفيع المستوى من قيادات وضباط المؤسسات العسكرية والأمنية من كامل ربوع ليبيا، بالإضافة إلى أعيان ومشايخ القبائل الليبية.

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