هنأ رئيس وموظفي ديوان مصلحة الآثار الليبية بالحكومة المؤقتة، الشعب الليبي وأعضاء القوات المسلحة، بمناسبة وصول القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بلقاسم حفتر، بسلامة إلى أرض الوطن أمس الخميس.

وكان في استقبال القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وفد رفيع المستوى من قيادات وضباط المؤسسات العسكرية والأمنية من كامل ربوع ليبيا، بالإضافة إلى أعيان ومشايخ القبائل الليبية.

