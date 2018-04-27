منظمة حقوقية تطالب الليبيين بالوقوف مع المؤسسة العسكرية

أعربت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، عن أملها من كل الليبيين الوقوف صفا واحدا وراء المؤسسة العسكرية التي لا هم لها إلا حماية الشعب والوطن.

وتقدمت المنظمة، في بيان أصدرته صباح اليوم الجمعة، وتحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه، بأحر التهاني للمؤسسة العسكرية بكل مكوناتها، ولكل الليبيين بعودة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، من رحلة علاج بجمهورية فرنسا، وسط شائعات من بعض المنابر الإعلامية لا هدف من وراءها إلا تقويض الأمن وأثارت الفتن والفرقة بين الليبيين، ونشر خطاب الكراهية.

وأكدت المنظمة في بيانها، على الدور الرئيسي للقوات المسلحة في القضاء علي الإرهاب والمساهمة في بناء الأمن والسلام، مترحمة علي كل من شهداء الوطن من إفراد القوات المسلحة والمساندين لها، أملة أن تتوفر كل الظروف الصحية والمعيشية الطيبة للجرحى ومبتوري الإطراف.

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