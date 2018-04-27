سيالة يشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب بفرنسا

انطلقت بالعاصمة الفرنسية “باريس”، أمس الخميس أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب المنعقد تحت شعار “لا أموال للإرهاب”، بمشاركة وفد ليبي ضم وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، ورئيس ديوان المحاسبة أحمد شكشك، ورئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس، في تعميم تحصلت بوابة أفريقيا على نسخة منه، أن المؤتمر نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، برعاية وحضور الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، موضحا أنه كان في استقبال الوفد الليبي عند وصوله إلى المؤتمر الوزير جيرار كولومب وزير الداخلية بجمهورية فرنسا الصديقة.

وأضاف المكتب، أن المشاركة الليبية تأتي في إطار المساهمة الليبية في الجهود الدولية الرامية إلى محاربة الإرهاب، وتحديدا مناقشة سبل مكافحة تمويل تنظيم داعش، والقاعدة وتعزيز التعاون الدولي من خلال المشاركة في مؤتمر باريس لمكافحة تمويل الإرهاب الذي استضافته العاصمة باريس أمس الخميس بحضور 500 خبير و 80 وزيرا بمشاركة من 72 دولة بالعالم.

هذا وعقد سيالة على هامش المؤتمر لقاءات منفصلة مع كل من كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر، وانجلينو الفانو وزير خارجية إيطاليا، وجيرار كولومب وزير الداخلية الفرنسي، ونهاد المشنوق وزير الداخلية اللبناني، وعبدالقادر مساهل وزير الخارجية الجزائري، تم خلالها بحث عدد من الموضوعات والقضايا الهامة.

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