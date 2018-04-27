حريق متعمد بمكتب العمل والتأهيل في بني وليد

تعرض مكتب العمل والتأهيل “القوى العاملة” سابقاً في مدينة بني وليد يوم “الأربعاء”، لحريق متعمد دون معرفة الخلفية والأسباب حتى الآن.

وأكد المكتب الإعلامي بني وليد في منشور على صفحته الرسمية اليوم الجمعة، أن أهالي بني وليد أعربوا عن استنكارهم لهذه الجريمة التي تستهدف المؤسسات الحكومية، مطالبين الجهات الأمنية بضرورة ملاحقة الفاعلين ومحاكمتهم.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض لها إحدى المقرات الحكومية بمدينة “بني وليد” لاندلاع النيران، فقد تعرض المركز “الصحي الجملة” ومكتب الخطوط الجوية للعبث والاحتراق في وقت سابق.

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