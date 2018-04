المتوسط:

أجري طاقم قسم النساء والولادة بمركز طبرق الطبي، إجراء عملية استئصال دقيقة لحالة مرضية تبلغ من العمر 36 عامًا، كانت تعاني من وجود كيس علي المبيض الأيمن.

وأجريت عملية استئصال المبيض بنجاح من قبل استشاري أمراض نساء وتوليد الدكتورة مبروكة والدكتورة أسماء واستشاري الجراحة دكتور ميكولا، وفريق الطاقم الطبي المصاحب من تمريض وتخدير وفنيين.

