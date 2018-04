العقيد ميلود الزوي ساخرا من قناة النبأ: هبوط اضطراي في نبضات القلب

المتوسط:

سخر العقيد ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة الليبية من قناة النبأ الإرهابية، والتى طالما رددت إشاعات مغرضة عن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر.

وقال الزوي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:”هبوط اظطرارى فى نبضات القلب للنبأ والتناصح ودخولهما غرفة العمليات ونسبة النجاح صفر على المئه”.

يذكر أن موقع قناة النبأ الفضائية – والتي تبث من تركيا ومملوكة لعبد الحكيم بلحاج المدرج في قوائم الإرهاب- طالما نشرت أخبارا تؤكد موت القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر طيلة الفترة الماضية، كما موقع قناة النبأ تجاهل نبأ عودة ” حفتر ” إلى ليبيا.

وكان موقع ” النبأ ” قد أطلق هاشتاج ( #حفتر_لن_ يعود) على واجهة الموقع لكن بمجرد عودة المشير خليفة حفتر إلى ليبيا أسرع الموقع في حذف الهاشتاج حتى لا يكون دليل لأكاذيب تم الترويج لها عبر منصته.

