البرنامج الأممي الإنمائي يستعرض برامجه لمشاركة الفتيات بمجال التكنولوجيا

استعرض برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا بمناسبة اليوم العالمي للفتيات في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، برامجه المقدمة في بنغازي والمدن الأخرى لمشاركة الفتيات في هذا المجال.

وبين برنامج الأمم المتحدة بمنشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أنه بدعم من عدد كبير من الشركاء الدوليين بينهم الإتحاد الأوروبي، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تزويد عدد كبير من النساء بمهارات استخدام التكنولوجيا، وذلك من أجل مساعدتهن على إنشاء شركاتهن الخاصة وتسهيل إندماجهن في أسواق العمل المحلية والدولية.

هذا وأكد برنامج الامم المتحدة الانمائي في ليبيا، أن وصول النساء إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد أبرز عوامل الاستقرار والنمو الاقتصادي.

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