سياسي تونسي: ليبيا على أعتاب مرحلة جديدة بعد عودة «حفتر»

قال المحلل السياسي التونسي، الجمعي القاسمي، إنَّ عودة القائد العام للقوات المسلحة المشير، خليفة حفتر، فنّدت وسفّهت تلك الإشاعات الكاذبة، حول مرض المشير، لتبدُو المؤسسة العسكرية مُتماسكة وقادرة على القيام بِمهامها في تَحرير الأراضي الليبية.

وأضاف «القاسمي»، خلال تصريحاتٍ تليفزيونية، أنَّ الجماعات سواء كان جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية تَخشى من تَماسك الجيش الليبي، الذي عادةً ما أعلنَ في مَراتٍ عديدة أنهُ يستعد لتحرير مدينة درنة، لذلك هذه الجماعات الإرهابية سَعت بشكلٍ أو بآخر إلى التَشويش، ومُحاولة إرباك عمل القيادة العسكرية الليبية منْ خلالِ إشاعة أو ما سُميَّ بحرب خلافة المُشير.

وأوضح «القاسمي»، أنَّ التحركات السياسية ومَا رَافقها من تَحركٍ عسكريٍ لافت، بَدأ بِإعلان القيادة العامة للجيش الليبي عن حشد نَحو 5000 جندي في مُهمة استراتيجية يُنتظر أنْ يَتم الإعلان عن مَكانها وأهدافها وأبعادها خلالَ الأيام الجارية.

وأشار «القاسمي»، إلى أنَّ هناك مرحلة جديدة بدأت تدخلها ليبيا بعد هذا اللغط السياسى، الذي حاول إعلام بعض الأطراف على رأسها الإخوان تشويش وإرباك المؤسسة العسكرية ارتباطًا بأكاذيب حول مرض المشير، خليفة حفتر.

