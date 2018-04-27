محاضرة تثقيفية بسرت حول "دور الأسرة المنتجة في تنمية المجتمع"

عقد بمكتب الثقافة سرت، أمس الخميس محاضرة تثقيفية بعنوان ” دور الأسرة المنتجة في تنمية المجتمع “.

وأوضح مكتب هيئة الثقافة التابع لحكومة الوفاق، أن المحاضرة ألقاها الأستاذ أحمد لامه، وتم خلالها توضيح أهمية هذه المشروعات اجتماعيا، ودور المرأة الليبية في التنمية وتمكنها اقتصاديا، كما تطرقت المحاضر إلى السبل الكفيلة لإنجاح استمرارية نشاط الآسر المنتجة، من خلال مواجهة التحديات التي تواجهها، وسبل الارتقاء بمشاريعها وتحدث بن لامه عن دور المجتمع في دعمها لتساهم في تحقيق التنمية، وتعزيز ثقافة الإنتاج المحلي.

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