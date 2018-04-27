«داخلية الوفاق» تجري «التفتيش الأسبوعي» لحرس الشرف

المتوسط:

أجرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، التفتيش الأسبوعي لحرس الشرف التابع للإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية، أمس الخميس.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فأن التفتيش للوقوف على جاهزية حرس الشرف، واستعدادهم للمشاركة في كافة الاحتفالات والمناسبات الوطنية والرسمية، وذلك في إطار الحرص والمتابعة التي توليها وزارة الداخلية لرجال الشرطة لظهور بالمظهر المشرف واللائق من حيث الالتزام بالضبط والربط وقيافة رجل الشرطة ومتابعة من وزارة الداخلية لحرس الشرف.

وقالت الوزارة، نحن بدورنا نثمن هذه المجهودات المبذولة في إظهار الصورة المشرفة لوزارة الداخلية، ومزيداً من الجهد والعطاء في سبيل خدمة وطننا الغالي.

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