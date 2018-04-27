شعيب يوجه هذه الرسالة لمعوقي حركة التقدم الفني في ليبيا

وجه الكاتب الصحفي، عصام شعيب، رسالة إلى من وصفهم “بالذين يعيقون حركة التقدم الفني في ليبيا”، بطالبهم بالابتعاد عن زرع روح الإحباط وكلمات الهزيمة في النفوس الليبية.

وقال شعيب، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحت عنوان “تركوا المضمون ويبحثون عن القشور..بمهرجان الأغنية الشعبية”، “إلى الذين يتلذذون بفشل مهرجاناتنا ومناسباتنا وأعراسنا الفنية استحلفكم بالذي جمعنا بكم على هذه الأرض المباركة أن لا تزرعوا فينا الإحباط بكلماتكم الهزيلة وأفعالكم المشينة، كيف نصبتم أنفسكم نقاد واجتهدتم بسرعة صاروخ من اليوم الأول من انطلاق فعاليات المهرجان في إظهار سلبياته رغم أنه يقام لأول مرة و بإمكانيات مادية أقل من بسيطة، ألا تعلمون أيها العباقرة أن البدايات الأولى لمهرجان مراكش السينمائي كانت متعثرة وبعد كم من المعوقات والمطبات أصبح اليوم أقوى وأفضل مهرجان في العالم، لما لا ربما يكون مهرجان الأغنية الشعبية والذي تقام فعالياته حاليا بمدينة العلم والثقافة بنغازي هو أفضل وأقوى مهرجان عربي في المستقبل القريب ويصبح مصدر افتخارنا الفني، خاصة وان مقومات نجاحه موجودة كلمة ولحن وأداء”.

وأضاف “يا سادة كيف تحكمون على مهرجان بالفشل من دورته الأولى؟ هل هذا في نظركم نقد فني مبني على أسس مدروسة وموضوعية كما تعلمناها في جامعاتنا وصحفنا، أظن أنكم تبحثون على القشور ونسيتوا المضمون، فلان لم تقدم له دعوة رسمية وفلان قاعد في الكرسي الأخير والتنظيم مش ممتاز والإضاءة والصوت قريب يقولوا السقف يقطر مياه ترهات لاتسمن ولا تغني من جوع، وقطار المهرجان ساير بنظرية الفن للفن والفن للحياة وان تدخلت فيه السياسة وساستها ستطيح به عاجلا أم أجلا، أنصحكم بود وحب أن تبحثوا وتجتهدوا في قراءة المضمون وأهداف المهرجان الفنية فقط منها التعريف بالفنان الشعبي والحفاظ على هوية الأغنية الشعبية الليبية كلمة ولحنا والمحافظة عليها من الضياع والتغريب والسرقة”.

وتابع “أيضا لا ننسى التواصل بين الفنانين من مختلف المدن بدون استثناء أو تهميش والارتقاء بالأغنية الشعبية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من تراثنا الأصيل هذا التراث الضارب في التاريخ والشاهد على عراقة وطننا، ألم تعجبكم لمسة الوفاء التي قدمها المهرجان لرواد الأغنية الشعبية وهم أحياء بيننا فنحن اعتدنا تكريم المبدعين بعد مماتهم، وهل حلقات النقاش المختصة بواقع وتاريخ الأغنية الشعبية غير جديرة بالمتابعة والاهتمام والتوثيق الإعلامي”.

واختتم شعيب تدوينته لافتا إلى أن شعار المهرجان هو فننا يجمعنا وليس يفرقنا، داعيا الله عز وجل أن تكون فعاليات المهرجان هي وقود المصالحة الحقيقية بين الأخوة، وأن تتواصل دوراته بمختلف المدن والمناطق الليبية، وأن يعم الفرح كل ارجاء الوطن.

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