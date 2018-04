المتوسط:

تشهد أغلب المناطق الليبية اليوم الجمعة، اعتدالا في درجات الحرارة، خاصة مناطق شمال ليبيا مع ارتفاع نسبي على مناطق الوسط والجنوب الغربي بينما يبقى الارتفاع ملحوظ على مناطق الجنوب الشرقي.

وتقدم لكم المتوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم

The post أحوال الطقس على أغلب مناطق ليبيا اليوم الجمعة 27 إبريل 2018 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية