بلدي سبها يباشر بمشروع يستهدف 55 مدرسة

باشر المجلس البلدي سبها الأيام الماضية في تنفيذ مشروع تركيب أجهزة تحلية ذات مواصفات عالية في مدارس البلدية، حيث يستهدف المشروع قرابة الـ مدرسة 55 مدرسة.

وقال مدير تطوير البرامج في المشروع ” محمد الزين، إن المشروع عبارة عن دعم للمدارس من قبل المجلس البلدي سبها، من خلال تركيب أجهزة تحلية وتبريد وتعقيم المياه بمعدل جهازين في كل مدرسة ، إلى جانب توفير القرطاسية لإدارات المدارس العامة في المدينة المقدر عددها بـ 55 مدرسة.

وبين الزين، انه تم اختيار هذا المشروع من بين مجموعة من المشاريع، لأنه يعتبر من أهم الأولويات التي تمس الطلبة بشكل مباشر، حيث تقيهم من الإصابة بالأمراض المنتشرة مؤخرا كالكوليرا وغيرها من الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه الملوثة .

وأكد الزين، إنهاء المرحلة الأولى من المشروع، المتمثلة بتوزيع القرطاسية على المدارس.

كما وبين مدير تطوير البرامج في لمشروع، أنه بالنسبة للمرحلة الثانية للمشروع سيتم الشروع بتنفيذها خلال فترة قصيرة.

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